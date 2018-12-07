Сирия, 7 декабря. Жители города Азаз в Алеппо организовали демонстрации против курдов. Силы SDF**** и террористы ИГ1 понесли потери в ходе последних столкновений на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Одна из «спящих ячеек» ИГ была уничтожена в Ираке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают перестрелки с боевиками к востоку от Аль-Латамины в северной части Хамы; перебрасывают подкрепления к окраинам «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: понесло потери в ходе боев с курдами в «Хаджинском кармане» на юго-востоке САР.

Курды: лишились как минимум 50 бойцов во время боев с ИГ в Дейр-эз-Зоре за последние два дня.

ВС Ирака: уничтожили одну из «спящих ячеек» ИГИЛ1 на границе между иракскими провинциями Салах Эд-Дин и Киркук.

Провинция Алеппо

Военный источник в социальной сети Twitter (Ahmad1618A) сообщает о том, что жители города Азаз вышли на демонстрации, протестуя против военного присутствия курдских вооруженных формирований в провинции Алеппо. Население требует обеспечить выход Отрядов народной самообороны (YPG), а также связанных с ними «Демократических сил Сирии»**** (SDF) за Евфрат, а также освободить задержанных курдами боевиков. Напомним, курдские радикалы нередко предпринимают подпольные вылазки на подконтрольных протурецким отрядам территориях в рамках операции «Гнев оливок», в результате чего зачастую страдают местные жители региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) опубликовал новые данные о потерях «Демократических сил Сирии» (SDF) и террористов «Исламского государства» за прошедшие сутки. Согласно уточненной информации, в ходе вооруженного противостояния в районе города Хаджин были убиты около 80 радикалов с обеих сторон. Ожидается, что в ближайшее время число погибших может увеличиться, в случае если бои будут разворачиваться в черте города.

Между тем международная коалиция продолжает осуществлять авианалеты в «Хаджинском кармане». Как передает в сети Twitter военный источник (almokddi), за последние 48 часов самолеты международной коалиции нанесли более 100 авиаударов по Хаджину и его окрестностям. По данным сирийского государственного телевидения, в результате бомбардировок западного альянса были убиты по меньшей мере восемь мирных жителей провинции. Подробности произошедшего пока уточняются. Напомним, гражданские лица регулярно становятся жертвами американской авиации, в то время как террористы обходятся без потерь.

Провинция Ракка

Информационное агентство Qasioun News сообщает о том, что в административный центр провинции были доставлены тела более 50 бойцов «Демократических сил Сирии» (SDF), убитых террористами «Исламского государства». Отмечается, что 22 курдских бойца были родом из населенного пункта Сулук. По данным Twitter-канала (EuphratesPost), все они погибли в столкновениях с джихадистами за последние два дня. В попытке оправдать понесенные потери курдские СМИ обнародовали неподтвержденные сведения об уничтожении более чем двухсот боевиков террористической группировки.

Тем временем местные активисты продолжают публиковать фотографии разрушенных районов Ракки, которая была «освобождена» курдами и поддерживаемыми их силами международной коалиции больше года назад. Одно из фото разместил на своей странице военный источник в сети Twitter (zuzamikulova). Напомним, несмотря на то, что представитель Белого дома Бретт Макгерк ранее заявлял о том, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь в восстановлении города, на улицах все еще лежит строительный мусор, оставшийся после бомбардировок ВВС западной коалиции.

Провинция Хама

Не утихают перестрелки в прифронтовой зоне у линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции. Как передает интернет-портал Masar Press Agency, военнослужащие правительственных сил нанесли удары по фортификационным сооружениям исламистов в районе населенного пункта Вади Ад-Даурат, расположенного к востоку от Аль-Латамины. Отмечается, что этому предшествовали обстрелы боевиков.

Тем временем союзники САА продолжают перебрасывать свои отряды к границам демилитаризованной зоны, сформированной в рамках российско-турецкого Меморандума от 17 сентября. По сведениям новостного портала Al Modon, силы ливанского формирования «Хезболла» и иранских проасадовских движений направили подкрепление в район города Мхарде, который неоднократно подвергался обстрелам со стороны радикалов.

Ирак

В иракской провинции Салах Эд-Дин удалось выявить очередную «спящую ячейку» «Исламского государства». Как передает на своей странице в Twitter военный источник (DavidMWitty1), недалеко от границы с соседним Киркуком военнослужащими вооруженных сил Ирака была обнаружена группа из нескольких боевиков, которые попытались атаковать патрульный отряд. В результате развернувшихся столкновений один из джихадистов был убит, остальные получили ранения. Напомним, ранее неоднократно поступали сообщения о подпольной деятельности радикалов террористической группировки, тем не менее в последнее время число их вылазок заметно сократилось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)