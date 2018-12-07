Сирия: договориться о едином списке действующих в САР террористических организаций не удалось

Москва, 7 декабря. Договориться в ООН о едином списке террористических организаций, которые действуют в Сирии, не удалось, сообщил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев, выступая на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай».

Рогачев отметил, что подходы стран к вопросам определения терроризма и разграничения террористических групп «очень политизированы».

«Договориться по этому вопросу однозначно и по всему спектру организаций, групп, каких-то союзов, которые задействованы в Сирии и Ираке, не удавалось, хотя и ИГИЛ1 (террористическая организация «Исламское государство»1 запрещено в России) и «Джебхат ан- Нусра» (запрещена в РФ) были признаны террористическими в Совете Безопасности ООН соответствующим санкционным комитетом», — отметил Рогачев.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В прошлом году в Главном оперативном управлении Генерального штаба ВС России заявили, что САР полностью освобождена от боевиков террористической организации «Исламское государство». Отмечалось, что задача российских ВКС в рамках борьбы с этой террористической группировкой в республике была успешно выполнена.

1 Организация запрещена на территории РФ.