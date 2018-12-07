Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Facebook оштрафовали на 10 млн евро в Италии за торговлю данными пользователей

59
0 Оставить комментарий

Facebook оштрафовали на 10 млн евро в Италии за торговлю данными пользователей

Москва, 7 декабря. Власти Италии оштрафовали компанию Facebook на 10 млн евро за использования личных данных пользователей в коммерческих целях.

Такое решение приняла антимонопольная служба Италии AGCM, которая обратила внимание на то, что администрация социальной сети не предупреждала пользователей о том, что собирается торговать их личными данными.

«Служба выяснила, что Facebook в нарушение Кодекса прав потребителей обманным путем побуждал потребителей регистрироваться на платформе Facebook, не информируя о своей деятельности по сбору данных в коммерческих целях», — сообщает ведомство.

Антимонопольщики заявили, что социальная сеть осуществляет агрессивную политику в отношении зарегистрированных  пользователей и при этом никак не уведомляет их о том, куда передается связанная с ними информация.

Это далеко не первый скандал, касающийся самой популярной в мире социальной сети. Весной этого года стало известно о том, что компания передавала личные данные миллионов пользователей британской фирме, изучающей поведение избирателей. В декабре стало известно об утечке переписки руководства Facebook, что привело к обрушению акций компании.

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.