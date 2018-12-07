Facebook оштрафовали на 10 млн евро в Италии за торговлю данными пользователей

Москва, 7 декабря. Власти Италии оштрафовали компанию Facebook на 10 млн евро за использования личных данных пользователей в коммерческих целях.

Такое решение приняла антимонопольная служба Италии AGCM, которая обратила внимание на то, что администрация социальной сети не предупреждала пользователей о том, что собирается торговать их личными данными.

«Служба выяснила, что Facebook в нарушение Кодекса прав потребителей обманным путем побуждал потребителей регистрироваться на платформе Facebook, не информируя о своей деятельности по сбору данных в коммерческих целях», — сообщает ведомство.

Антимонопольщики заявили, что социальная сеть осуществляет агрессивную политику в отношении зарегистрированных пользователей и при этом никак не уведомляет их о том, куда передается связанная с ними информация.

Это далеко не первый скандал, касающийся самой популярной в мире социальной сети. Весной этого года стало известно о том, что компания передавала личные данные миллионов пользователей британской фирме, изучающей поведение избирателей. В декабре стало известно об утечке переписки руководства Facebook, что привело к обрушению акций компании.