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Путин назвал нонсенсом и чушью обвинения в адрес российских дипломатов в Греции

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Путин назвал нонсенсом и чушью обвинения в адрес российских дипломатов в Греции

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин после переговоров с премьером Греции Алексисом Ципрасом заявил, что обвинения, ранее предъявленные Афинами российским дипломатам, являются нонсенсом и чушью.

Российский лидер рассчитывает, что Москва и Афины уже преодолели кризис в отношениях. 

«Надеюсь, что эта страница действительно перевернута», — отметил Путин.

Президент России подчеркнул, что Москва категорически не согласна с высылкой дипломатов.

«Я с трудом себе представляю, что кто-то здравомыслящий и в Греции, и в России может подумать, что Россия плетет какие-то козни против Греции или какие-то заговоры планирует. Это просто нонсенс, чушь и все», — заявил российский лидер.

Напомним, в июле Греция выслала двух российских дипломатов, а также закрыла въезд в страну еще для двух сотрудников российской дипломатической миссии.

Автор: Федор Веснин
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