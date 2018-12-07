Сирия: США продлили запрет на полеты невоенной авиации в небе над Дамаском

Вашингтон, 7 декабря. США продлили на два года запрет на коммерческие и частные полеты американской авиации в летной зоне Дамаска в Сирии.

Официальное уведомление о продлении запрета выпустило Федеральное авиационное управление (ФАУ) США. В пятницу его опубликовали в сборнике документов правительства США, так называемом Федеральном реестре.

Решение продлить запрет на полеты, ФАУ объясняет «сохраняющейся опасностью» полетов в небе над Сирией. В документе напомнили об операциях ВКС России и ВС Ирана, оказывавшим поддержку правительственной армии Сирии в борьбе с террористами.

Уведомление вступит в силу с 30 декабря и будет действовать до 30 декабря 2020 года. Отметим, что последний раз запрет продлевался на два года в 2016 году.

Стоит отметить, что США действуют в Сирии незаконно, на что неоднократно указывали власти этой страны. Коалиция во главе со Штатами якобы борется с террористами, однако жертвами ударов ВВС коалиции, как правило, становятся ни в чем неповинные мирные жители.