«Так удушили Советский Союз»: в Госдуме опасаются отключения России от SWIFT

Москва, 7 декабря. Центробанк РФ разослал мелким банкам, работающим с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через крупные финансовые организации, письмо с рекомендациями на случай отключения партнеров от глобальных систем финансовых транзакций. Из документа следует, что во избежание проблем небольшим банкам стоит иметь запасной договор.

Напомним, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что если Россия не освободит украинских моряков, задержанных после провокации в районе Крымского моста, ее могут отключить от международной платежной системы SWIFT.

Федеральное агентство новостей выяснило, насколько реалистичны эти угрозы, у первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию Николая Арефьева.

Депутат полагает, что такая вероятность есть, поскольку Россия находится под санкциями.

«Эти санкции все углубляются и углубляются, — констатировал парламентарий. — Нам уже отключали систему VISA. Все может быть…»

Арефьев отметил, что российскую карту «Мир» не адаптируют в мировом пространстве и не очень-то хотят это осуществить в будущем.