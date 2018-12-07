Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Экономика

«Так удушили Советский Союз»: в Госдуме опасаются отключения России от SWIFT

38
0 Оставить комментарий

В Госдуме считают, что Россию могут отключить от SWIFT

Москва, 7 декабря. Центробанк РФ разослал мелким банкам, работающим с международными платежными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через крупные финансовые организации, письмо с рекомендациями на случай отключения партнеров от глобальных систем финансовых транзакций. Из документа следует, что во избежание проблем небольшим банкам стоит иметь запасной договор.

Напомним, ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил о том, что если Россия не освободит украинских моряков, задержанных после провокации в районе Крымского моста, ее могут отключить от международной платежной системы SWIFT.

Федеральное агентство новостей выяснило, насколько реалистичны эти угрозы, у первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию Николая Арефьева.

В Госдуме считают, что Россию могут отключить от SWIFT

Депутат полагает, что такая вероятность есть, поскольку Россия находится под санкциями.

«Эти санкции все углубляются и углубляются, — констатировал парламентарий. — Нам уже отключали систему VISA. Все может быть…»

Арефьев отметил, что российскую карту «Мир» не адаптируют в мировом пространстве и не очень-то хотят это осуществить в будущем.

«Уже и до гонки вооружений дело дошло. На сегодняшний день наиболее вероятные и эффективные шаги для уничтожения любого государства — перекрыть ему финансовые потоки. Таким образом удушили Советский Союз, — напомнил он, — и очень даже возможно, что этими же мерами воспользуются для удушения Российской Федерации».

Автор: Наталья Макеева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.