Сирия против 40 тысяч наемников США: Пентагон раскрыл планы по созданию Курдистана и развалу САР

Глава Комитета начальников штабов (КНШ) ВС Соединенных Штатов генерал Джозеф Данфорд во время пресс-конференции, организованной изданием Washington Post, поделился дальнейшими планами по Сирии. По его словам, Пентагон намерен подготовить в САР порядка 35-40 тысяч подконтрольных местных бойцов якобы для обеспечения стабильности в стране. Для чего Вашингтон на самом деле собирает столь многочисленную армию? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Американский генерал также отметил, что работа по формированию союзных вооруженных отрядов в арабской республике выполнена примерно на 20%. Ключевой же задачей США в Сирии, как уверял представитель Пентагона, является борьба с террористами «Исламского государства»1 (запрещено в РФ). Кроме того, сирийская группировка войск Соединенных Штатов «поддерживает дипломатические усилия госсекретаря Майкла Помпео по разрешению кризиса», добавил Данфорд.

Необходимо, однако, напомнить, что военное присутствие Соединенных Штатов в арабской республике, которое продолжается с 2014-го года, незаконно, на что не раз пытались обратить внимание общественности представители официального Дамаска и МИД России. При этом под предлогом противостояния боевикам ИГИЛ1 американцы оказывают поддержку незаконным бандформированиям, в том числе курдским.

Тем не менее какого-то серьезного урона «Исламскому государству» США за все время своей «антитеррористической» операции так и не нанесли. Даже чаще под ударами американских ВВС оказывались не джихадисты, а мирные жители. Так, в результате очередного авианалета на город Хаджин погибли восемь гражданских лиц, передавало сегодня утром сирийское информагентство SANA.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков связывает необходимость формирования столь многочисленных подконтрольных отрядов с намерениями Соединенных Штатов создать полностью лояльный Вашингтону Курдистан на северо-востоке Сирии. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом ФАН.

«Очевидно, речь идет о построении некой армии на базе курдских Отрядов народной самообороны (YPG) и Демократических сил Сирии (SDF). Вероятно, все это стоит рассматривать в контексте прошлых заявлений американских представителей, например, о формировании так называемых Сил безопасности границ (СБГ). Конечно, США организовывают все это в рамках своего плана по подрыву сирийского суверенитета и территориальной целостности, а заодно и для создания формально независимого курдского квазиобразования или даже как бы государства», — пояснил эксперт.

Реализация плана Штатов по развалу арабской республики и незаконному выделению из ее состава так называемого Сирийского Курдистана идет сразу по нескольким направлениям.

«Все не ограничивается этими потенциально многотысячными отрядами, которых, вероятно, планируют сделать вооруженными силами курдского «государства». Параллельно с этим американцы помогли своим региональным наемникам провести выборы, которые, конечно, не могут считаться легитимными, сформировать свое условное правительство и так далее. Более того, США даже направили в Рожаву своих дипломатов под предлогом проведения там каких-то гуманитарных акций, но на самом деле — для налаживания двусторонних контактов, что необходимо для принудительной легализации Сирийского Курдистана как якобы независимого государственного образования», — заметил востоковед.

Есть также и другие цели, которых Вашингтон рассчитывает добиться путем создания нового незаконного квазиобразования на территории САР, как некогда занимавшего около половины страны «Исламского государства».

«Другая задача заключается в сохранении имеющихся и развертывании новых баз США на Ближнем Востоке. Кроме того, Рожава призвана подорвать арабский мир, и данная цель, вероятно, является общей для Штатов и Израиля. Курды выбраны в качестве опорной точки для воплощения в жизнь плана по расчленению Сирии. Они, к сожалению, клюнули на эту наживку, ослепленные стремлением к своей власти. Почти все, кроме Тель-Авива, выступают против появления нового квазигосударства на Ближнем Востоке, особенно страны-соседи — в таких условиях формирование 40-тысячных отрядов получает еще одно логичное объяснение», — закончил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.