Путин: Москва готова рассмотреть возможность подключения Греции к южному маршруту поставок газа

Москва, 7 декабря. Москва готова рассмотреть возможность подключения Греции к проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с греческим премьер-министром Алексисом Ципрасом.

«Мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурных проектам по доставке российского газа в Европу по южному маршруту», — заявил глава государства.

Российский лидер отметил, что энергетика — важная область для взаимодействия Москвы и Афин. Многие годы российская сторона поставляет Греции энергоресурсы, обеспечивая более половины потребности страны в газе и 10% в нефти, напомнил Путин.

Напомним, в Кремле прошли переговоры Путина и Ципраса, который прибыл в Россию с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в различных сферах.