Эксперт: «Краснодар» как минимум догонит «Зенит»



Москва, 7 декабря. Бывший главный тренер «Рубина» и хабаровского СКА Ринат Билялетдинов рассказал Федеральному агентству новостей о том, кто, по его мнению, уйдет на зимнюю паузу в чемпионате России в роли лидера.

«При равенстве очков если, условно, «Зенит» сыграет вничью, а «Краснодар» выиграет, определяющую роль сыграют личные встречи. Если не ошибаюсь, ее петербуржцы выиграли (2:1 — прим. ФАН). Обыграть «Рубин», в принципе, можно. Но казанцы будут играть очень вязко и неторопливо, их игра убаюкивающая, но с быстрыми уколами. Если «Зенит» сумеет вскрыть оборонительные построения соперника за счет индивидуальных или коллективных действий, то да. Но им стоит опасаться стандартов, с которых «Рубин» очень опасен — они уже не один мяч затолкали со стандартных положений. В таком случае казанцы могут увести и три очка», — отметил специалист.

По его мнению, «Краснодару» в предстоящем туре будет легче.

«В том, что «Краснодар» обыграет «Уфу», я не сомневаюсь. Подбор исполнителей, которым располагает команда и то, что там очень долго выстраивается определенный игровой стиль, говорит в их пользу. Нужно отдать должное всем специалистам, работавшим с командой: Мусаеву, Кононову, Шалимову, Тихонову, Муслину. У них очень сильная селекция — берут индивидуально сильных футболистов, которые быстро вписываются в состав», — рассказал Билялетдинов.

Он также обратил внимание на то, что «Зенит» по-прежнему находится в стадии становления.

«Семаку досталась другая команда. Ему в этом плане и сложнее, и проще. Есть глубина состава, но такой выстроенной игры, которую хочет видеть болельщик, пока нет. Они не впечатлили и в Лиге Европы, хотя и добились нужного результата. Четыре мяча пропустили от «Арсенала» — признак того, что есть серьезная проблема. Команда в стадии становления, но это не такая команда, как ЦСКА — здесь опытные игроки. Казалось, был отрыв, но он растаял. Такая же картина была и при Манчини, но тогда команда выглядела расслабленной. Сейчас видно, что «Зенит» старается. Прогнозы строить не буду, но, думаю, «Краснодар», как минимум, догонит «Зенит», — считает тренер.

«Зенит» после 16 туров лидирует в чемпионате с 34 очками. «Краснодар» идет вторым, уступая петербуржцам 2 балла.