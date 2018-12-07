МИД РФ назвал дату и место встречи с США по борьбе с терроризмом

Москва, 7 декабря. В министерстве иностранных дел России назвали дату и место встречи представителей Москвы и Вашингтона, которые обсудят вопросы борьбы с терроризмом.

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев сообщил о скорой встрече представителей США и России, на которой страны обсудят борьбу с террористами. Мероприятие запланировано на 13 декабря.

«В Вене состоится российско-американская встреча по антитеррору», — уточнил он.

Ранее стало известно, что подразделения правительственной армии Сирии обнаружили большое количество боеприпасов при прочесывании окрестностей провинции Даръа. По словам корреспондента ФАН, среди найденных вооружений часть была израильского и американского производства. Это в очередной раз доказывает, что у террористических группировок есть иностранные спонсоры.