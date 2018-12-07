Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

МИД РФ назвал дату и место встречи с США по борьбе с терроризмом

78
0 Оставить комментарий

МИД РФ назвал дату и место встречи с США по борьбе с терроризмом

Москва, 7 декабря. В министерстве иностранных дел России назвали дату и место встречи представителей Москвы и Вашингтона, которые обсудят вопросы борьбы с терроризмом.

Директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД России Илья Рогачев сообщил о скорой встрече представителей США и России, на которой страны обсудят борьбу с террористами. Мероприятие запланировано на 13 декабря.

«В Вене состоится российско-американская встреча по антитеррору», — уточнил он.

МИД РФ назвал дату и место встречи с США по борьбе с терроризмом

Ранее стало известно, что подразделения правительственной армии Сирии обнаружили большое количество боеприпасов при прочесывании окрестностей провинции Даръа. По словам корреспондента ФАН, среди найденных вооружений часть была израильского и американского производства. Это в очередной раз доказывает, что у террористических группировок есть иностранные спонсоры.

Автор: Катерина Иванова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.