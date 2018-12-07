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Путин обсудил с Ципрасом кипрское урегулирование

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Путин обсудил с Ципрасом кипрское урегулирование

Москва, 7 декабря. Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом урегулирование на Кипре.

«Затрагивались перспективы дальнейшего выстраивания отношений между Россией и Европейским союзом, и, конечно же, говорили о кипрском урегулировании», — сообщил российский лидер после встречи с главой правительства Греции в Кремле.

Напомним, Кипр, третий крупнейший остров Средиземного моря, разделен на южную и северную часть с 1974 года после вторжения Турции. Турецкая республика северного Кипра официально не признается международным сообществом.

Переговоры о воссоединении острова возобновились в начале 2014 года по инициативе действующего президента Кипра Никоса Анастасиадиса, однако пока к реальным результатам привести не могут.   

Отметим также, что Алексис Ципрас прибыл в Москву, чтобы обсудить с президентом Путиным широкий спектр тем, среди которых, в первую очередь, вопросы энергетики — известно, что Афины заинтересованы в подключении к «Турецкому потоку» и транзиту газа, идущего из РФ на юг Европы.

Автор: Федор Веснин
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