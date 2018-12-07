Вдова Гайдая призналась, что не знает об «интрижке» бывшего мужа с Варлей

Москва, 7 декабря. Вдова знаменитого советского режиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова призналась, что не знает о возможной неудавшейся «интрижке» своего бывшего мужа с актрисой Натальей Варлей.

Так она прокомментировала слухи о том, что Гайдай якобы пытался поцеловать Варлей во время съемок «Кавказской пленницы».

«Пусть пишет. 50-летие «Бриллиантовой руки» отмечали недавно, а «Кавказскую пленницу» сняли еще раньше. Что сейчас об этом говорить? Я не знаю, правда или нет. Мне не интересно», — рассказала Гребешкова «Ридусу».

Напомним, что в октябре Наталья Варлей, которая сыграла одну из главных ролей в «Кавказской пленнице», выпустила автобиографическую книгу. В ней она рассказала, как Гайдай пытался ее поцеловать в номере отеля. По словам актрисы, она была «девушка цирковая», поэтому ей хватило сил и реакции на то, чтобы вытолкать режиссера за дверь номера и запереться.