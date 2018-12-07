В амплуа «главной ведьмы»: зачем Тимошенко понадобился вояж за океан

Бывший премьер Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которая собирается баллотироваться в президенты страны, заявила, что в ходе поездки в Соединенные Штаты провела ряд встреч в поисках «новых путей поддержки Украины». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Весной 2019 года на Украине пройдут выборы президента. Юлия Тимошенко уже несколько месяцев остается лидером президентского рейтинга. Так, по данным опроса, который был обнародован в понедельник социологической группой «Рейтинг», Юлию Тимошенко готовы поддержать на президентских выборах 17% граждан, действующего президента Петра Порошенко — 10%.

«За последние сутки провела несколько очень важных встреч в Вашингтоне. С президентом Национального демократического института (NDI) Дереком Митчелом говорили о политике безопасности и политической ситуации на Украине», — написала Тимошенко в пятницу на своей странице в Facebook.

Провалы Порошенко

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в комментарии ФАН отметил, что в Вашингтоне до сих пор не определились, кому выдать ярлык на правление на Украине. Несмотря на активизацию Порошенко по линии русофобии и провокаций против России, гарантий на второй срок он не получил.

«С этим, кстати, и связано введение так называемого военного положения, которое можно легко пролонгировать, исходя из рейтинговых реалий, и тем самым перенести выборы, так как украинское законодательство исключает выборы в условиях военного положения. В рамках военного положения, запрещающего свободу собраний и слова, легко запустить «охоту на ведьм», главной из которых является Юлия Тимошенко. Поэтому Юлии Владимировне срочно и понадобился вояж за океан. Во-первых, дабы развеять слухи о том, что она «агент Кремля», а во-вторых, убедить кураторов в своей лояльности и договороспособности. Тем более что в ее аргументы входит растущий на фоне провалов Порошенко рейтинг», — пояснил Иван Скориков.

«Тимошенко показала себя опытным политиком»

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев в комментарии ФАН отметил, что любому кандидату в президенты Украины необходимо добиться поддержки западных партнеров и в первую очередь со стороны американских политиков. С европейскими политиками у Юлии Тимошенко есть выстроенные контакты еще со времен, когда она занимала должность премьер-министра страны, а вот с кабинетом Трампа эти контакты нужно выстраивать заново.

«Юлия Тимошенко обходит Петра Порошенко не только по рейтингу внутри страны, но и по уровню поддержки со стороны американских контактеров. Петр Порошенко испортил отношения с Дональдом Трампом еще во время президентской избирательной кампании в США. Тогда украинский президент и его окружение активно поддерживали кандидата Хиллари Клинтон, а Дональда Трампа подвергали изощренной критике, называя его неумным и недальновидным человеком», — рассказал Евгений Валяев.

Политолог напомнил: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков называл Трампа «опасным и бесстыдным маргиналом», другие представители партии Порошенко также нелестно отзывались на его счет. Мустафа Найем давал комментарии, обещая, что Трамп проиграет выборы. Олег Ляшко поставил под сомнение умственные способности кандидата от республиканцев. Многие украинские политики поспешили с тем, чтобы определиться с будущим американским президентом. Юлия Тимошенко, как более опытный политик, от резких комментариев воздерживалась, и сейчас это поведение дает ей плоды.

«Петр Порошенко для Дональда Трампа является не тем человеком, с которым бы он желал контактировать по Украине. Многим своими действиями он показывает, что хотел бы контактировать по Украине с новым лицом. На это указывает и то, что Юлия Тимошенко уже встречалась с Трампом в 2017 году на Национальном молитвенном завтраке в Вашингтоне. И итоги той встречи оказались позитивными для Тимошенко. Как минимум Трамп не против кандидатуры Тимошенко в качестве президента Украины», — добавил Евгений Валяев.

По словам эксперта, считается, что крупные мировые политики не обращают внимания на то, как и в каком тоне о них говорят лидеры других стран во внутреннем дискурсе, ведь это их внутреннее дело. Важнее двусторонняя дипломатия и личное общение. Но Дональд Трамп не является политиком стандартного исполнения, поэтому можно предполагать, что он является куда более злопамятным, чем другие его коллеги по политическому цеху. Эта особенность американского лидера, вполне вероятно, ставит крест на будущих политических амбициях Петра Порошенко. Дональд Трамп помнит, кто его поддерживал во время избирательной кампании или как минимум не высказывался против, и отблагодарит таких людей. В данном случае Тимошенко показала себя более опытным политиком, чем Порошенко.