Москва, 7 декабря. В Гамбурге стартовал двухдневный съезд правящей партии Христианско-демократический союз (ХДС). В ходе съезда ХДС, состоятся выборы нового главы партии. Ранее пост председателя ХДС занимала Ангела Меркель, однако в конце октября она объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы партии, а также добавила, что не намерена претендовать на пост канцлера Германии на следующих выборах в 2021 году.

Закат эпохи Меркель не означает, что правящая партия уйдет в тень, поэтому новый глава ХДC станет главным кандидатом на должность канцлера ФРГ. При этом он будет иметь высокие шансы на победу. На пост главы ХДС претендуют три фаворита, однако реальные шансы на победу есть у двух из них. Ключевыми претендентами являются генсек ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр и член партии Фридрих Мерц. Третим претендентом является член ХДС и действующий министр здравоохранения Йенс Шпан, однако его шансы на победу не велики.

«Крамп-Карренбауэр считают главным претендентом на победу и последовательницей Меркель. Она многое переняла от канцлера и ловко использует это в политике, но второй Меркель ей точно не стать», — считает председатель «Союза левой молодежи Германии» Юлий Жуковски.

Мерц является кандидатом немецкой индустриальной элиты и представляет неолиберальное крыло партии. Согласно опросам, рейтинг Мерца внутри партии немного ниже, чем у Карренбауэр, однако у него есть большие шансы на победу.

«Оба главных кандидата, которые борются за этот пост, проамериканские. Они выступали с критикой России, с очень жесткой антироссийской риторикой. Они считают, что тем самым набирают очки», — отмечает немецкий политолог Александр Рар.

По мнению Жуковски, Карренбауэр является наибольшим из трех зол для Москвы. По его словам, она занимает более консервативную и жесткую позицию в отношении России, чем Меркель. Однако даже в случае ее победы на выборах канцлера Германия и Россия продолжат сотрудничать по ряду ключевых вопросов, передает телеканал «360».