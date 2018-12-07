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«Анекдот Шоу» c Галыгиным перебирается на РЕН ТВ

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«Анекдот Шоу» c Галыгиным перебирается на РЕН ТВ

Москва, 7 декабря. Программа «Анекдот Шоу» с юмористом Вадимом Галыгиным с 10 декабря будет выходить на канале РЕН ТВ. В настоящее время шоу можно смотреть в социальной сети «Одноклассники».

Формат программы — юмористический поединок, участие в котором принимают приглашенные звезды. Победителя определяет специальный «смехомер» – устройство, измеряющее громкость смеха зрителей в зале. 

«Придумывайте анекдоты, рассказывайте анекдоты и приходите к нам с анекдотами. А какие это будут анекдоты – зависит не только от политической и экономической ситуации в стране, но и от погоды и собственных нелепых поступков», — приводит комментарий ведущего «Анекдот Шоу» Вадима Галыгина пресс-служба РЕН ТВ.

Отметим, в «Одноклассниках» пилотный выпуск «Анекдот Шоу» набрал более 4 миллионов просмотров. В гости к Вадиму Галыгину уже приходили Михаил Галустян, Тутта Ларсен, Анна Семенович и многие другие. 

Автор: Федор Веснин
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