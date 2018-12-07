«Возвращаемся в 1983 год»: в России назвали два варианта ответа на военную угрозу США

Соединенные Штаты Америки отказались обсуждать ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) на совете НАТО — Россия. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

Министр указал на необходимость воздействия европейских партнеров на США, чтобы те начали переговоры с Москвой по поводу соглашения. Российская сторона предложила обсудить вопрос ракет, однако члены совета Россия — НАТО не поддержали инициативу Москвы.

«Это оказалось не подходящим нашим натовским коллегам, которые полностью перекрыли все каналы общения между военными России и Альянса. На такой позиции очень трудно удержаться, если ты хочешь, чтобы тебя понимали», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства по итогам СМИД ОБСЕ в Милане.

Военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в разговоре с Федеральным агентством новостей отметил, что не имеет смысла вести какие-либо переговоры с США по поводу ДРСМД, так как те уже приняли однозначное решение по выходу из сделки. По словам эксперта, американцы готовят военно-политическую провокацию против РФ.

«Заявление Лаврова констатирует сложившуюся ситуацию, когда обсуждать будущий договор невозможно. А невозможно вести переговоры с НАТО по той причине, что Вашингтон уже принял политическое решение о выходе из ДРСМД, надавил на своих партнеров по Североатлантическому альянсу, чтобы они заняли консолидированную с США позицию. Поэтому сегодня они в упор ничего не хотят обсуждать и не будут. Надо готовиться к военно-политической конфронтации, которую нам готовят Соединенные Штаты и НАТО, к появлению новых американских ракет на территории европейских стран. Это новая реальность, с которой нам предстоит жить и на которую России придется отвечать», — разъяснил он.

Как подчеркнул Коротченко, «политические переговоры, очевидно, не приведут ни к какому результату, так как решение о выходе уже принято Соединенными Штатами».

«Мы возвращаемся в 1983 год, когда на нас будут нацелены американские ударные системы — объекты ПРО США в Румынии и Польше. Кроме того, будут размещены крылатые ракеты «Томагавк» наземного базирования с ядерным боезарядом», — добавил военный эксперт.

На вопрос о том, как России стоит отвечать на потенциальную военную угрозу со стороны Вашингтона, собеседник ФАН ответил, что существует два варианта действий.

«Во-первых, надо будет укреплять свою систему воздушно-тактической обороны, в ближайшее время будет завершена разработка ЗРК пятого поколения С-500, и он начнет серийно поступать в войска. Более 20 полков получили систему С-400. Эта техника отличается высочайшими характеристиками, придется на Западе развертывать новые полки ЗРК, чтобы, в случае если американцы начнут по нам реальные пуски в условиях войны, мы имели средства для уничтожения ударных систем из США, когда те будут заходить в воздушное пространство РФ», — объяснил Коротченко.

Вторым сценарием, по его словам, может стать «нанесение ударов по тем странам, где будет размещено американское вооружение. Соответственно, понадобится развертывание ударных систем на западе России, чтобы иметь возможность нанести ответный удар по позициям американских ракет».

Вдобавок военный эксперт напомнил о необходимости обсуждения в Европе темы разоружения Вашингтона.