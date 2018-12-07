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«Дирижер мировой политики»: уходящей с поста главы ХДС Меркель вручили необычный подарок

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«Дирижер мировой политики»: уходящей с поста главы ХДС Меркель вручили необычный подарок

Берлин, 7 декабря. Канцлер ФРГ Ангела Меркель покинула пост председателя партии Христианско-демократического союза Германии. В благодарность за годы работы премьер-министр земли Гессен Фолькер Буфье вручил канцлеру особый подарок — дирижерскую палочку.

Отмечается, что именно этой палочкой дирижировал Кент Нагано на торжественном концерте саммита G20, который состоялся в Гамбурге летом 2017 года. Мероприятие прошло в филармонии на Эльбе.

«Наш подарок для тебя является чем-то особенным», — сказал Гессен Фолькер Буфье, пишет ТАСС.

По его словам, работу председателя партии можно сравнить с работой дирижера. Так же, как и дирижер, Меркель управляла огромным, разнообразным по своему составу оркестром — ХДС. И это представление было крайне важно организовать так, чтобы публика, которой являются избиратели, была в восхищении. В дарственной надписи дирижер Нагано указал, что Меркель — «важнейший дирижер мировой политики».

Напомним, Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, сообщила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ в 2021 году. Она также отмечала, что не намерена претендовать на место в бундестаге.

Автор: Регина Пак
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