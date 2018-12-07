На российском ТВ завели в тупик украинского эксперта вопросом о принадлежности Керченского пролива

Горячая дискуссия началась в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1», когда обсуждали предложение главы МИД Германии Хайко Мааса расширить мониторинговую миссию ОБСЕ на Керченский пролив и Азовское море.

Депутат Госдумы Олег Нилов счел это предложение неуместным, поскольку Керченский пролив относится к территориальным водам России, а это значит, что никаких международных наблюдателей там не требуется.

«Керченский пролив — он чей? Если два берега российских, то Керченский пролив — российский», — заметил парламентарий.

Его слова возмутили украинского общественного деятеля Гордея Белова.

«Какой второй берег — российский? Крым? Не путайте географию! Крым — Украина, и из-за этого весь инцидент», — разгорячился украинец.

«Так пусть тогда ваши корабли сразу в Севастополь идут! И почему в Симферополе не приземляются ваши бомбардировщики? Два или три — сколько их там у вас? И почему танки в Ялту не направляете?» — поинтересовался у Гордея Белова Олег Нилов.

Ответ украинского эксперта был предсказуем: «Так оккупированная же территория».

«Тогда Керченский пролив чем отличается?» — спросил депутат, заведя тем самым оппонента в тупик.

Украинец не нашел что ответить и заявил, что это «вопрос не по существу». Но ведущая программы Ольга Скабеева заметила, что это самый главный вопрос.

«Почему вы не атакуете Крымский мост и не идете освобождать Крым? Почему до сих пор не занялись этим, уже 4,5 года?» — спросила телеведущая.

Гордей сказал, что Украина это планирует. И даже обозначил сроки, когда случится «мирная деоккупация». По его словам, Украина вернет себе черноморский полуостров через 5-10 лет.

«Будет мирная деоккупация. Такая же самая — как и была аннексия. Один к одному. Ключ к возвращению Крыма — в людях», — уточнил украинец.

«То есть все-таки мирным образом Крым вернулся в родную гавань. Хорошо, что вы это осознаете», — сказала Скабеева.

Напомним, Крым стал частью России по результатам всенародного референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. В ходе него более 95% крымчан проголосовали за выход полуострова из состава Украины и воссоединение с Россией. Явка на референдум составила более 83% в Крыму и более 89% — в Севастополе.