Козыри на руках у России: в Киеве раскритиковали Раду и Порошенко за разрыв Большого договора

Ведущие украинские политологи раскритиковали Верховную раду, одобрившую расторжение Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией — так называемого Большого договора. Аналитики заявили — Киев поставил себя в весьма рискованное и уязвимое положение и теперь может не только невольно легитимизировать утрату Крыма и части Донбасса, но и лишиться «безвиза» с Евросоюзом.

«Весь церемониал в Верховной раде, разыгранный вокруг расторжения Большого договора с РФ, выглядел как селфи с мертвой лошадью, — заявил украинский политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. Понятно, что власти пошли на этот шаг вынужденно, — ведь если бы договор был продлен еще на десять лет, то перед выборами-2019 они получили бы мощнейшую атаку со стороны украинских правых, с которыми власти пытаются дружить. Поэтому они и попытались превратить разрыв договора в мощную антироссийскую пиар-кампанию».

Политолог уверен — расторгнув договор, Украина вошла в зону высоких внешнеполитических рисков, которые проявят себя сразу после 1 апреля — формальной даты окончания действия Большого договора.

«Как известно, помимо этого документа между Москвой и Киевом действуют еще более 430 локальных соглашений во многих важнейших для Киева сферах — взаимном признании госграниц, поставок угля, поставок топливных сборок для АЭС, взаимной выдаче преступников, стандартах взаимной торговли и даже взаимной выплате пенсий, — напомнил Бортник. Теперь, когда всеобъемлющий договор перестанет действовать, Россия вольна будет сама определять, в какой из этого множества сфер переставать взаимодействовать с Украиной. По сути, теперь все козыри на руках у России, и на месте нынешних властей я бы не радовался этому факту так сильно».

По мнению Бортника, теперь Россия будет определять, как и где продолжить взаимодействовать с Киевом, а где прекратить отношения. Поэтому, считает эксперт, разрыв Большого договора чреват для Киева потенциальными кризисами в торговой сфере, вопросах пересечения и признания взаимных границ, ослаблением позиций в международных судах и т. д.

«К сожалению, нашим дипломатам просто не хватило искусности в общении с РФ. Если бы в МИД Украины сидели люди поумнее, они обязательно предложили бы Москве взамен Договора о дружбе хоть какой-то, пусть временный, документ, создающий взаимные обязательства, — посетовал политолог. Однако команда Порошенко предпочла сделать на этом дешевый пиар, а все риски и последствия фактически переложила на своих преемников, которые придут к власти на Украине после 1 апреля».

С Бортником полностью согласился другой киевский политолог, Алексей Якубин.

«Честно говоря, было странно наблюдать суету чиновников и депутатов вокруг Большого договора с РФ, — признался аналитик. — Для того, чтобы его реально расторгнуть, МИД Украины было достаточно направить соответствующую ноту российским коллегам. После этого договор сам по себе перестал бы действовать. То есть процедура голосования по этому поводу в Раде была полностью бессмысленной. Потратив на нее время и силы, депутаты просто пустили на ветер деньги украинских налогоплательщиков».

Для чего все это нужно было Порошенко? Хотя бы для того, говорит Якубин, чтобы в очередной раз выставить «пророссийским кандидатом» его главную соперницу на выборах, Юлию Тимошенко.

«Уже на следующий день после голосования в Раде по вопросу расторжения договора все провластные СМИ пестрели обвинениями в адрес Тимошенко — мол, «она принципиально за это не голосовала». Тот факт, что Юлия Владимировна в этот момент находилась в Вашингтоне, намеренно оставили в тени. Стоило ли это того, чтобы разыгрывать целый балаган?» — удивляется эксперт.

Якубин подчеркнул, что разрыв Большого договора может иметь для Киева самые неожиданные последствия — вплоть до потери «безвиза» с Евросоюзом.

«Как известно, Договор о дружбе с Россией подразумевает взаимную реадмиссию преступников, объявленных в международный розыск, — напомнил аналитик. — Этот момент был одним из ключевых факторов при заключении соглашения о безвизовом режиме с ЕС. Однако теперь Россия может снять с себя это обязательство, и тем самым подставить Киев. В итоге те же европейцы могут сказать, мол, «мы так не договаривались», и вновь до предела осложнить украинцам въезд в Евросоюз. Наконец, Украина с 1 апреля станет практически единственной страной в Восточной Европе, которая не имеет договора о дружбе с Россией. У всех без исключения стран Евросоюза он есть — и это еще больше отдаляет нашу страну от вхождения в ЕС, тот самый, куда наши власти на словах так сильно стремятся».

Кроме того, считает Якубин, отсутствие Большого договора дает России возможность пересмотреть нынешние государственные границы с Украиной и легитимизировать при этом присоединение Крыма и части Донбасса в границах нынешних ЛНР и ДНР.