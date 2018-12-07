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Тольяттинский маньяк рассказал, зачем нападал на женщин

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Тольяттинский маньяк рассказал, зачем нападал на женщин

Тольятти, 7 декабря. Подозреваемый в серии нападений на женщин 22-летний маньяк из Тольятти Артем Семенов рассказал, что таким образом хотел отомстить изменявшей девушке. Об этом мужчина сообщил в ходе допроса, текст которого опубликован на сайте МВД.

«Я входил в такое состояние, я думал, что моя девушка мне изменяет с лучшим другом, я напивался сильно, я пил водку, и в таком состоянии я просто делал все это», — заявил подозреваемый.

Задержанный сознался, что выбирал жертв, похожих на возлюбленную со спины. Для каждого нападения маньяк покупал новый нож, который затем оставлял на месте преступления.

Следственный отдел по Тольятти открыл уголовное дело по факту семи нападений на женщин. Маньяка объявили в розыск. Как ранее сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, мужчину задержали на одном из вокзалов Москвы. Маньяк пытался скрыться, но был задержан. Семенов рассказал, что подстерегал женщин в безлюдных местах и подъездах, а затем наносил телесные повреждения.

Автор: Софья Куликова
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