Киев, 7 декабря. В том, что Украина потеряла Крым, виноваты западные партнеры Киева, считает бывший губернатор Донецкой области Сергей Тарута. По словам политика, они «нагнетали страх» и этим лишили Украину возможности удержать полуостров.

«Международное сообщество нам не только не оказало поддержки, но они еще больше сеяли страх», — заявил Тарута в эфире youtube-канала «Politeka Online».

По словам экс-губернатора, сценарий в Крыму для Украины якобы должен был с вероятностью в 98% развиваться позитивно, однако страхи этому помешали. Как отметил Тарута, временно исполнявший обязанности президента Украины Александр Турчинов, экс-премьер страны Арсений Яценюк и депутат Юлия Тимошенко заявляли, что им поступали звонки от высшего руководства США с угрозами ввести войска в Киев в том случае, если Украина откроет огонь в Крыму.

Также, заметил Тарута, Украина «потеряла» Крым из-за борьбы за власть, которая развернулась в Киеве после государственного переворота.

«Здесь боролись за власть, боролись за портфели, кому что достанется, а в это время в Крыму уже начиналась реализация этого сценария», — сказал он.

Государственный переворот произошел на Украине в 2014 году. Пришедшие к власти политики заявили о курсе на евроинтеграцию и НАТО, также новое украинское руководство стало проводить антироссийскую политику, стремясь разорвать не только политические и экономические, но и культурные и исторические связи с РФ. Так, активным гонениям подвергся на Украине русский язык.

Жители Крыма не приняли государственного переворота в Киеве и не признали новую власть. Они решили свою судьбу на референдуме. На нем более 95% жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года Крым вошел в состав РФ. Москва неоднократно подчеркивала, что полуостров стал российским в результате демократического процесса, и вопрос о его статусе окончательно закрыт.