В Сирии отметили важность визита делегации Югры в провинцию Хомс

Дамаск, 7 декабря. Приезд делегации из Ханты-Мансийского автономного округа в сирийскую провинцию Хомс в апреле текущего года был крайне важным для республики. Об этом сообщил глава провинции Талал Барази.

Представители сирийской провинции прибыли в Югру с ответным визитом. В рамках круглого стола стороны подтвердили принятые ранее договоренности и обсудили международные и внешнеэкономические связи, сообщается на сайте правительства региона.

Барази выразил признательность России за содействие в борьбе с мировым терроризмом. Глава провинции Хомс отметил, что теперь в освобожденные провинции приходит закон, порядок и безопасность.

«Мы очень гордимся, что провинцию Хомс посетила делегация Югры во главе с губернатором Натальей Комаровой, так как этот визит имел очень большую важность для нас», — заявил Барази.

Губернатор Югры Наталья Комарова стала первой из российских руководителей регионов, кто посетил Сирию с начала конфликта. В рамках визита российский и сирийский главы регионов договорились развивать сотрудничество в торгово-экономической, научно-технической, культурной, гуманитарной и социальной сферах