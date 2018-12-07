Социолог объяснил, почему из Порошенко не получится украинский Пиночет

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал военное положение, которое было введено на Украине. По словам дипломата, действующий президент Петр Порошенко ввел его для того, чтобы повысить собственный рейтинг. Кроме того, Лавров обратил внимание, что Киев, вероятно, действовал по указанию Вашингтона.

«Через сутки после этого [инцидента в Керченском проливе] Порошенко объявляет военное положение, а еще через три дня американцы заявляют, что им необходимо нарастить свое военное присутствие в Черном море. Ну как по заказу. Произошел инцидент, раздули скандал. Тут же военное положение, которое будет использовано для того, чтобы укрепить пока абсолютно несерьезные надежды действующего президента Украины перед очередными выборами, — и тут же появляются инициативы, которые идут в русле намерения США наращивать свое военное присутствие вблизи наших берегов», — сказал руководитель российского внешнеполитического ведомства.

Социолог Евгений Копатько в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал диктаторские амбиции Порошенко. Эксперт подчеркнул: военное положение было введено таким образом, что часть украинцев фактически оказалась дискриминирована действующим киевским режимом.

«Порошенко пытается вернуть свои позиции, но я бы хотел сделать несколько оговорок. Во-первых, военное положение было введено не столько для того, чтобы поднять свой рейтинг, сколько снизить возможности других потенциальных конкурентов. Потому что условия военного положения, особенно которые коснулись юго-востока, свидетельствуют о неравноправном отношении к людям на территории Украины. Жители юго-востока являются если не изгоями, то точно в более сложной ситуации, чем жители других регионов», — говорит аналитик.

Порошенко не сможет поднять свой рейтинг за счет введения военного положения, продолжает собеседник агентства, но оно позволило ему затормозить политический процесс. Далеко не факт, что после 26 декабря военное положение не будет продлено.

«Военное положение усугубляет отношения с Россией. Для политиков, которые потенциально были готовы к диалогу, эта возможность отсекается. Происходит достаточно серьезная милитаризация сознания. По откликам, отзывам и мнениям большого количества различных экспертов, которые говорят о ситуации на Украине, я вижу, что у Порошенко не выходит сделать это в полной мере. Роль [Аугусто] Пиночета — это не та ситуация для него и не та ситуация в стране», — заключил Евгений Копатько.

Тем не менее тактические вопросы с помощью военного положения Порошенко решает. Если до 26 декабря ему удастся реализовать некие стратегические задачи, возможно, выборы президента на Украине не понадобятся вовсе.