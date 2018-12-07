Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Патриарх Онуфрий без ответа вернул в Стамбул приглашение на «объединительный собор»

401
1 Оставить комментарий

Патриарх Онуфрий без ответа вернул в Стамбул приглашение на «объединительный собор»

Киев, 7 декабря. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на «объединительный собор». Он запечатал послание в конверт и без ответа отправил в Стамбул.

Примеру Онуфрия последовали и другие епископы УПЦ МП. Все они вернули приглашения Варфоломея.

Отметим, что вместе с приглашением Варфоломей направил Онуфрию письмо, в котором предупредил, что если тот не явится на объединительный собор, то будет считаться раскольником. Кроме того, он заявил, что после выборов главы «единой поместной церкви» Онуфрий больше не сможет носить свой нынешний титул, который, по его словам, он все равно носит незаконно.

При этом патриарх «разрешил» митрополиту Онуфрию «быть кандидатом на эту позицию» (главы единой поместной церкви).

Как сообщалось ранее, объединительный собор запланирован в Киеве на 15 декабря.
 

Автор: Ярослава Замысловатова
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.