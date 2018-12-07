Патриарх Онуфрий без ответа вернул в Стамбул приглашение на «объединительный собор»

Киев, 7 декабря. Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий вернул Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на «объединительный собор». Он запечатал послание в конверт и без ответа отправил в Стамбул.

Примеру Онуфрия последовали и другие епископы УПЦ МП. Все они вернули приглашения Варфоломея.

Отметим, что вместе с приглашением Варфоломей направил Онуфрию письмо, в котором предупредил, что если тот не явится на объединительный собор, то будет считаться раскольником. Кроме того, он заявил, что после выборов главы «единой поместной церкви» Онуфрий больше не сможет носить свой нынешний титул, который, по его словам, он все равно носит незаконно.

При этом патриарх «разрешил» митрополиту Онуфрию «быть кандидатом на эту позицию» (главы единой поместной церкви).

Как сообщалось ранее, объединительный собор запланирован в Киеве на 15 декабря.

