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«Девушка не готова к такой работе»: политолог рассказал, почему Глацких стоит уволить

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«Девушка не готова к такой работе»: политолог рассказал, почему Глацких стоит уволить

Москва, 7 декабря. Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольгу Глацких явно не должна оставаться на своей должности после сделанного ею скандального заявления. Так считает политолог Дмитрий Любомудров.

По его словам, представители власти должны пользоваться доверием у народа, «а не так, как эта девушка».

«Она очевидно не готова к такой работе, пусть займется чем-нибудь другим. Я, если бы был избирателем или голосовал бы за или против такой кандидатуры, я бы проголосовал против», — рассказал Любомудров «Царьграду».

Глава департамента молодежной политики Свердловской области оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилось видео, на котором чиновница заявила, что государство ничего не должно молодым людям, поскольку «не просило родителей их рожать». После этого ее временно отстранили от работы. По словам самой Глацких, ее слова были вырваны из контекста. Она также добавила, что не хочет покидать свое место в региональном правительстве.

Автор: Антон Соколов
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