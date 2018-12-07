«Абсурд какой-то»: заявивший о преследовании в Тунисе активист удивился реакции госведомств

Тунис, 7 декабря. Музыкант и активист Байрам Бэн Килани рассказал о преследовании со стороны тунисских властей. Однако руководство республики заверило, что им нет дела до него.

Ранее Килани рассказал в беседе с «Политикой сегодня» рассказал, что его преследуют сотрудники правоохранительных органов Туниса, но какова причина — неизвестно.

«Видимо, в Тунисе запретили общение с прессой, занятия музыкой, чтение, любовь к правде и справедливости, юмор и проявление активной гражданской позиции. Потому что больше меня не за что преследовать», — сказал активист.

Издание связалось с несколькими тунисскими государственными ведомствами, чтобы прояснить ситуацию. В дипломатическом ведомстве Туниса сперва отказались комментировать случившееся, но через неделю, заявив, что вопросы некорректны, пояснили, что в стране цензуры нет.

«Нет никакого преследования. Обратитесь в министерство внутренних дел, такие запросы в их прерогативе», — ответили дипломаты.

В МВД республики сообщили, что о преследованиях они ничего не знают и перенаправили в МИД.

Активист удивился заявлениям ведомств и сообщил, что недавно у него прошел допрос, который длился полтора часа. По его словам, полиция интересовалась, зачем он общается с иностранной прессой и жалуется на проблемы в стране. Но больше всего, признался Килани, его поверг в шок вопрос: «Зачем вы сообщили журналистам о преследовании, которого нет?».

«Абсурд какой-то. За мной весь день таскалась машина полицейская, вечером вызвали на допрос без повода… Я даже растерялся, что им отвечать», — сказал он.

По его словам, домой он вернулся спустя три часа. Из них полтора часа длился допрос, еще полчаса его оставили одного в кабинете и разрешили пользоваться телефоном. Активист предположил, что полиция рассчитывала, что он кому-то позвонит, и эту информацию можно будет использовать против него. Еще час с ним беседовал психолог, который разговаривал с ним про родину и патриотизм.

По мнению музыканта, его отпустили только из-за того, что нечего было предъявить.