«Делиться — так делиться»: в Госдуме ответили на предложение МИД ФРГ направить ОБСЕ в Азовское море

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предложил направить представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в район Керченского пролива и Азовского моря. По его словам, это способствует деэскалации ситуации в регионе.

На встрече глав внешнеполитических ведомств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава немецкого МИД заявил, что он ясно дал понять коллегам из России и Украины, что деэскалация ситуации в Азовском море — «это гарантия свободного прохода по Керченскому проливу».

«В Азовском море также необходим мониторинг. С нашей точки зрения, его может осуществлять миссия ОБСЕ», — заявил Хайко Маас.

Его заявление в пятницу обсуждали в студии программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Для начала пусть они проконтролируют с помощью ОБСЕ и обеспечат свободный проход в Панамском канале или Босфоре и так далее. Давайте! Раз уж делиться — так делиться!» — предложил европейцам депутат Госдумы Олег Нилов.

Он заметил, что «свободный проход» — это когда кто-то захотел туда пойти и пошел — «хоть на крейсере, хоть на чем».

«Но все дело в том, что Керченский пролив — он чей? Если два берега российских, то Керченский пролив — российский», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, ранее сегодня по этому же поводу высказался министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его мнению, это «бесперспективная инициатива».

«Никаких наблюдений, никаких посредников ни в Азовском море, ни в Керченском проливе не требуется», — заметил Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства повторил, что все, что нужно в связи с инцидентом в Керченском проливе, — это неукоснительное следование правилам безопасности при его прохождении и уважение территориальной целостности России.