«Чиновник должен отвечать за базар»: экономист указал не неоднозначность скандала вокруг Глацких

Москва, 7 декабря. Глава свердловского департамента молодежной политики Ольга Глацких заявила, что не может оставить свою должность после скандального заявления. Экономист Михаил Хазин отметил, что ситуация является неоднозначной.

По словам Глацких, совесть не позволяет ей покинуть должность. Решение о ее дальнейшей судьбе должен принимать глава региона, убеждена она.

Хазин отметил, что на встрече, где прозвучало скандальное заявление, затрагивалась важная тема — нежелание родителей заниматься детьми. Эта проблема существовала еще в советской школе, отметил эксперт.

«Родители, соответственно, говорили: ну, вы же школа, вы воспитатели – вот, воспитывайте, что вы к нам пристали, мы работаем, — приводит его слова «Царьград». — И, на самом деле, если внимательно посмотреть тот диалог, который там был, он был посвящен этой проблеме. Да, она крайне неудачно выразилась, да, тут есть разные в этом смысле проблемы».

Напомним, чиновница заявила, что государство не просило россиян рожать детей, поэтому ничем им не обязано. Однако Хазин отметил, что не стал бы называть ее «вредительницей» без серьезных оснований. В это время на Глацких началось давление со стороны общественности, поэтому она «пребывает в состоянии немножко нервическом», убежден он.

Он отметил, что уволить можно любого, однако необходимо оценить масштаб работы, за который он отвечает.