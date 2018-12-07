Киев, 7 декабря. Разрыв Договора о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной дает Москве возможность не признавать государственные границы соседней страны. Об этом заявил представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник.

На российском ТВ нашли неожиданный плюс от разрыва договора о дружбе с Украиной: в эфире телеканала «Россия-1» ведущий Владимир Соловьев спросил экспертов, означает ли выход из соглашения то, что Россия может не признавать границу Украины. В ответ на это Мирошник рассказал, что «международно признанная» граница Украины, если говорить о ситуацией с Россией, таковой по факту не является.

«Она не только делимитирована, но и не маркирована, то есть граница на землю не нанесена», — сказал Мирошник.

Он добавил, что «был бы совершенно не против», если бы территория некогда существовавшей Донецко-Криворожской республики вошла в состав России. По словам представителя ЛНР, данный регион «случайно» передали Украине и местное население попало под украинизацию.

В ответ на это экс-депутат Рады Игорь Марков отметил, что Одесса также была «случайно передана Украине».

«Наверное, потому что была Одесская республика», — согласился Мирошник.

Напомним, Верховная рада приняла закон о разрыве Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией с 1 апреля 2019 года. Сообщалось, что за принятие документа проголосовали 277 депутатов украинского парламента.

Как пишет RT, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в беседе с НСН отмечал, что доверие к парламенту со стороны украинского народа на сегодняшний день не превышает 1,8%. Решение, принятое Радой касательно Договора о дружбе с Россией, Олейник назвал вредящим национальным интересам Украины. Бывший депутат напомнил, что в РФ работают около 3,5 миллиона граждан Украины, которые перечисляют деньги своим семьям на родину. Он добавил, что нынешнее решение Верховной рады «вообще никому не нужно».