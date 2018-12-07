ФСИН занялась новыми фотографиями шикующего в колонии Цеповяза

Москва, 7 декабря. Федеральная служба исполнения наказаний отреагировала на публикацию в Сети новых фотографий тюремного быта Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний срок в колонии Амурской области.

Напомним, на снимках можно видеть, что Цеповяз отлично проводит время в отдельном бараке, встречается с другими осужденными за непринужденными беседами, вместе они занимаются спортом. Кроме того, судя по снимкам, Цеповяз питается не тюремной баландой, а блюдами из ресторана.

Материалы были опубликованы на видеохостинге YouTube.

Представители пресс-службы ФСИН заявили, что фотографии осужденного Цеповяза «относятся к ранее опубликованным материалам».

«По данным фотографиям также проводится проверка в рамках возбужденного уголовного дела», — подчеркнул собеседник газеты «Известия».

Как сообщало ранее Федеральное агентство новостей, Цеповяз был активным членом банды Сергея Цапка, совершившей 19 убийств в станице Кущевской, в том числе и массовое убийство 12 человек (четверо из них дети) в доме фермера Сервера Аметова.

Цеповяз был приговорен к 19 годам и 10 месяцам в колонии строгого режима. В ноября этого года в Сети впервые появились фото, на которых он восседает за столом с шашлыками, крабами и икрой. Тогда после проверки ФСИН заявила, что снимки были сделаны в 2015 году.

В декабре в Интернет слили видео, на котором Цеповяз и другие осужденные проводят время в комнате с мягкой мебелью, вентилятором и ЖК-телевизором.

Фото и видеоматериалы шикующего бандита вызвали настоящий скандал, после чего глава УФСИН по Амурской области был привлечен к строгой дисциплинарной ответственности.

