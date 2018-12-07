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Стало известно, какие популярные и дешевые модели iPhone уйдут из России

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Стало известно, какие популярные и дешевые модели iPhone уйдут из России

Москва, 7 декабря. Две самые дешевые и популярные модели iPhone в ближайшее время уйдут с российского рынка, сообщают ретейлеры. По их данным, россияне больше не смогут купить iPhone 6 и iPhone SE.

В настоящее время на складах крупных магазинов остались единицы данных моделей: «шестерка» и SE уже сняты с производства и больше не поставляются в магазины.

При этом в последнее время iPhone 6 и iPhone SE считались самыми доступными смартфонами в линейке Apple. Стоимость гаджетов не превышала 20 тысяч рублей. Тем не менее, как пишет KP.ru, на российских прилавках еще можно будет встретить iPhone 6S.

Ранее стало известно, что пользователи обнаружили в «яблочных» смартфонах секретную функцию, которая помогает читать в темноте, а также полезна для людей с плохим зрением.

Автор: Василий Котов
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