Эксперт рассказал об опасности анонимных банковских ячеек

Москва, 7 декабря. Аренда анонимных банковских ячеек является одним из наиболее опасных видов хранения ценностей. Мошенники с легкостью могут получить доступ к хранилищу и беспрепятственно забрать деньги.

Для того, чтобы получить доступ к ячейке злоумышленникам необходимо скопировать паспорт владельца. Доказать, что в депозитарии хранилась крупная сумма денег, практически невозможно, так как опись анонимной ячейки не проводится.

Так, у москвича украли более 400 тысяч долларов, которые он хранил в анонимной ячейке. Оказалось, что деньги забрал другой человек, показав паспорт владельца. Потерпевший обратился в полицию, но доказать кражу практически невозможно.

Как рассказала адвокат, кандидат юридических наук Светлана Львова в комментарии News.ru, при заключении договора на аренду банковской ячейки банк не несет никакой ответственности. Клиент банка кладет в ячейку ценности без присутствия сотрудника банка, поэтому доказать, что в ячейке была крупная сумма денег практически невозможно.

Источник в банковской сфере рассказал, что, как правило, анонимными ячейками пользуются люди, желающие скрыть нелегальных доход. Юристы рекомендуют хранить деньги в ячейке с описью, так как в этом случае организация несет ответственность за содержимое ячейки. В случае пропажи банк обязан будет возместить ущерб.