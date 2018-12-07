Центробанк РФ опубликовал курсы доллара и евро на 8 декабря

Москва, 7 декабря. На сайте Центробанка РФ опубликованы курсы доллара и евро по отношению к рублю на 8 декабря. По данным финрегулятора, курс доллара поднимется на 19 копеек и составит 66,9 рубля.

Как пишет «Свободная пресса», курс евро также вырастет по отношению к российской валюте. Евро составит 76,07 рубля, что на 47 копеек дороже по сравнению с курсом, установленным ранее.

Напомним, на открытии торгов Московской биржи утром 7 декабря доллар составлял 67,02 рубля. Курс евро составлял 76,13 рубля.