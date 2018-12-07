Шампанское, веселящий газ, 70 девушек: игроков из «Арсенала» накажут за вечеринку

Лондон, 7 декабря. Футболисты английского клуба «Арсенал» оказались в центре скандала после того, как игроки устроили грандиозную вечеринку, на которую были приглашены 70 девушек.

Как сообщает британский таблоид Sun, празднуя открытие нового сезона, игроки употребляли водку, шампанское и веселящий газ.

На видео, снятом скрытыми камерами в заведении, видно, как Александр Ляказетт, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамейанг, Сеад Колашинац и Маттео Гендузи время от времени припадают к содержимому воздушных шаров.

Досуг спортсменов уже попал на видео. На нем видно, как футболисты вдыхают закись азота (веселящий газ) — смесь кислорода и оксида азота, которая в малых дозах вызывает чувство опьянения и сонливость. Руководство «Арсенала» уже заявило, что проведет беседу с игроками.

«Арсенал» — клуб из Северного Лондона, выступающий в премьер-лиге. Команда 13 раз становилась чемпионом Англии и столько же раз победителем Кубка Англии.

Host of Arsenal stars including Ozil, Aubameyang, Lacazette and Guendouzi at centre of 'hippy crack' storm after film appears to show them inhaling nitrous oxide at 'wild £30k' party | @Matt_Lawton_DM | @SamiMokbel81_DM | @RoryTingle1 https://t.co/Gy3lnb7in9 pic.twitter.com/mjR6QFpjcJ — MailOnline Sport (@MailSport) December 7, 2018

Отметим, что ранее похожий скандал произошел в России, когда футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отдыхая в Москве, устроили две драки. Сначала они избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы.

Как сообщает Infox.ru, оба спортсмена частично признали вину и попросили отменить арест, однако суд принял решение продлить срок содержания под стражей до 8 февраля.

