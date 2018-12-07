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Шампанское, веселящий газ, 70 девушек: игроков из «Арсенала» накажут за вечеринку

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Шампанское, веселящий газ, 70 девушек: игроков из «Арсенала» накажут за вечеринку

Лондон, 7 декабря. Футболисты английского клуба «Арсенал» оказались в центре скандала после того, как игроки устроили грандиозную вечеринку, на которую были приглашены 70 девушек.

Как сообщает британский таблоид Sun, празднуя открытие нового сезона, игроки употребляли  водку, шампанское и веселящий газ.

На видео, снятом скрытыми камерами в заведении, видно, как Александр Ляказетт, Месут Озил, Пьер-Эмерик Обамейанг, Сеад Колашинац и Маттео Гендузи время от времени припадают к содержимому воздушных шаров.

Досуг спортсменов уже попал на видео. На нем видно, как футболисты вдыхают закись азота (веселящий газ) — смесь кислорода и оксида азота, которая в малых дозах вызывает чувство опьянения и сонливость. Руководство «Арсенала» уже заявило, что проведет беседу с игроками.

«Арсенал» — клуб из Северного Лондона, выступающий в премьер-лиге. Команда 13 раз становилась чемпионом Англии и столько же раз победителем Кубка Англии.

Отметим, что ранее похожий скандал произошел в России, когда футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, отдыхая в Москве, устроили две драки. Сначала они избили водителя одной из ведущих «Первого канала», а позднее напали на главу департамента Минпромторга РФ Дениса Пака в одном из кафе в центре столицы.

Как сообщает Infox.ru, оба спортсмена частично признали вину и попросили отменить арест, однако суд принял решение продлить срок содержания под стражей до 8 февраля.
 

Автор: Антон Соколов
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