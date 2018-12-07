«Дальше этого не пойдем»: Эрдоган передал Путину просьбу освободить украинских моряков

Анкара, 7 декабря. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган передал президенту России Владимиру Путину просьбу освободить задержанных в конце ноября в Керченском проливе украинских моряков, которые незаконно пересекли российскую границу, передает агентство Ihlas слова главы государства.

По словам Эрдогана, после инцидента в Керченском проливе он провел переговоры с российским лидером и президентом Украины Петром Порошенко.

«Передал просьбу об освобождении моряков [президенту РФ Владимиру] Путину», — сказал Эрдоган.

Президент Турции признался, что знает, что в настоящее время идет расследование данного дела, после которого будет принято решение.

«Мы в подобных делах можем лишь попросить, дальше этого не пойдем», — добавил он.

Три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды России и совершали в Керченском проливе опасные маневры, не реагируя на законные требования Москвы прекратить. В итоге российская сторона была вынуждена задержать нарушителей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы. Суд арестовал 24 украинских моряков, которые находились на борту задержанных кораблей.