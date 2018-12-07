Специальный корреспондент Федерального агентства новостей Владимир Тулин прибыл в Париж, где в субботу будут проходить масштабные акции протеста против повышения цен на топливо и ряда других непопулярных решений французских властей. В городе усиливают меры безопасности: так, из-за акций «желтых жилетов» будут закрыты для посещения основные парижские достопримечательности, в том числе Эйфелева башня. Протесты под лозунгами «Макрон, отставка!» и «Макрон — вор!» продолжаются в стране с 17 ноября и сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, жесткими задержаниями, погромами, поджогами машин и мародерством. Число пострадавших превысило 100 человек, четверо погибли. Аналитики не исключают: протесты могут обернуться настоящим госпереворотом.

7 декабря, 18.03

На Площади Республики из-за ливня мало людей, однако протестные настроения не спадают: группа афроамериканцев танцует и поет песни. Вандалы разрисовали памятник Революции. У постамента лежит флаг французского Комсомола.

7 декабря, 16.53

Корреспондент ФАН, невзирая на ливень, решил осмотреть одну из достопримечательностей Парижа — Триумфальную арку. Все надписи стерты, проход к ней закрыт.

7 декабря, 15.32

Основные французские телеканалы агитируют зрителей не выходить завтра на акции протеста. Включив BFM, корреспондент ФАН отметил, что для большей убедительности задействованы известные личности: они говорят, что Париж — это сокровище Франции. Эти слова сопровождаются изображением исписанной лозунгами Триумфальной арки.

Одновременно с этим потенциальных демонстрантов пытаются запугать: показывают 148 задержанных, которые стоят во дворе полицейского участка на коленях с руками за головой, а возле них ходят стражи порядка с дубинками. Уточняется, что завтра на улицы выйдут до 8 тыс. полицейских, которым предоставлено право «действовать жестко».