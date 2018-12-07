«Возможно, это идея Киева»: посол РФ раскритиковал хорватскую газету за статью о керченском инциденте

Белград, 7 декабря. Посол России в Хорватии Анвар Азимов обвинил хорватскую ежедневную газету «Ютарни лист» (Jutarnji list) в необъективности освещения инцидента в районе Керченского пролива.

По его словам, публикации хорватской газеты полностью искажают инцидент с задержанием украинских военных моряков, которые нарушили госграницу РФ в районе Керченского пролива. В частности, 28 и 29 ноября на страницах газеты были опубликованы статьи Влада Вурушича, в которых «автор использует откровенную ложь, а также игнорирует объективные факты произошедшего».

Азимов отмечает, что в действительности существует ряд причин, которые подтолкнули Киев на провокацию в районе Керченского пролива.

«Возможно, это идея Киева обвинить Россию в условиях тяжелой внутренней обстановки.., возможно, это попытка неких западных сил отвлечь внимание общественности от террористической атаки в Сирии против гражданских 24 ноября», — написал посол на своей странице в Facebook.

Азимов выразил сожаление в связи с тем, что хорватские читатели не могут получить объективного анализа от господина Вурушича, так как он способен писать только русофобскую пропаганду. Посол подчеркнул, что газета «Ютарни лист» наносит себе ущерб, публикуя ложь о России на своих страницах.

Напомним, 25 ноября два артиллерийских катера и рейдовый буксир военно-морских сил Украины вошли в территориальные воды РФ, нарушив государственную границу России. Украинские военные судна опасно маневрировали, а также игнорировали законные требования российских пограничников. Вечером три украинских судна и их экипажи были задержаны в районе Керченского пролива. 26 ноября суд в Крыму арестовал 24 украинских военных моряков, которые находились на борту задержанных кораблей.