«Украинская железная дорога» решила закупить винтовки и пулеметы

Киев, 7 декабря. Компания «Украинская железная дорога» решила закупить партию оружия. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок Prozorro, предприятие планирует приобрести 89 комплектов оружия и патроны к ним.

Заказчиком выступает «Юго-Западная железная дорога», сообщает телеканал «112 Украина». Отмечается, что предприятие намерено закупить винтовки «Форт-229» и пистолеты-пулеметы «Форт-224» с глушителем.

По данным СМИ, данные виды оружия украинского производства используют подразделения СБУ, органов внутренних дел и Службы внешней разведки Украины.

Напомним, в 10 регионах Украины на 30 суток введено военное положение в связи с провокацией ВМСУ в Черном море. 25 ноября три военных украинских корабля вошли в территориальные воды РФ, опасно лавировали, и не реагировали на требования российских пограничников прекратить движение. Российская сторона была вынуждена применить оружие для принудительной остановки украинских кораблей. В результате инцидента суда ВМСУ были задержаны, а в отношении членов их экипажей было возбуждено уголовное дело. Украинские моряки помещены под арест по подозрению в нарушении государственной границы РФ.

В Москве инцидент в Керченском проливе назвали провокацией украинских властей в преддверии президентских выборов в стране. Выборы главы государства на Украине назначены на 31 марта 2019 года, однако действующее украинское законодательство запрещает избирательный процесс во время военного положения. Кроме того, власть, пользуясь особым режимом, может ограничивать права и свободы граждан.