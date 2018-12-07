Толстой рассказал, о чем спросят Путина на большой пресс-конференции 20 декабря

Москва, 7 декабря. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 6 декабря в интервью пяти телеканалам рассказал об итогах 2018 года и о том, каким для россиян будет следующий год. Один из участников беседы, журналист и депутат Государственной Думы Петр Толстой в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал интервью премьера, а также поделился ожиданиями от большой пресс-конференции президента России Владимира Путина, которая пройдет 20 декабря.

В итоговом интервью Медведев прокомментировал одно из самых спорных изменений этого года – принятие пенсионной реформы. Премьер-министр отметил, что сама реформа не понравилась ни людям, ни президенту, ни ему лично, но поможет повышать выплаты пенсионерам на тысячу рублей в год. Увеличение НДС до 20% глава кабмина назвал наименее болезненным способом увеличения доходов бюджета как для россиян, так и для всей экономики.

«Было 28%, потом 20%, потом 18%, сейчас снова увеличили до 20%. Это наименее болезненная ситуация для людей. Это лучше, чем было бы ввести налог с продаж, на это не пошли. Был и другой проект – не трогать НДС, но убрать льготы по лекарствам, продовольствию. Нельзя – пострадали бы самые незащищенные. Поэтому остановились на НДС», – заявил Медведев.

В ответе на другой вопрос он добавил, что дефицита лекарств и повышение цен на них не ожидается. Современную экономику РФ премьер оценил, как «сильную экономику быстро развивающейся страны», и заявил, что в условиях санкций только свои инвестиции смогут стать источниками ее роста. Он также озвучил размер затрат на предстоящие социальные программы и модернизацию — 23 трлн рублей. По словам главы кабмина, правительство готовит план снижения бедности, который представят в ближайшее время.

«Премьер подводил итоги года, и каждый в том, что он сказал, найдет свое: кому-то ближе отрасли экономики, кому-то по-человечески интересно его интервью, – прокомментировал беседу с Медведевым депутат и участник пресс-конференции Петр Толстой.

В беседе с корреспондентом ФАН депутат отметил, что для него лично особенно были важны слова премьера о социальной политике, самобытности русской культуры и цивилизации.

«Достаточно интересно было сказано про те вызовы, которые стоят перед страной и то, каким образом правительство собирается реализовывать очень амбициозные цели из указов президента в сфере реализации национальных проектов и государственных программ развития. Надеюсь, что правительство совместно с парламентом, регионами будет по этому пути идти наиболее эффективно», — добавил Толстой.

Медведев в беседе с журналистами также коснулся контрмер России в отношении Украины, торговых отношений с ней и инцидента в московской школе в Жулебино. Однако целый пласт общественно-социальных тем остался незатронутым в разговоре с премьером. Предполагается, что многие вопросы «перейдут» на пресс-конференцию Владимира Путина 20 декабря.

«В силу специфики системы власти, которая определена Конституцией, у нас премьер-министр не отвечает за внешнюю политику, за силовые структуры, поэтому я уверен, что много вопросов к президенту будет задано именно в связи с внешней политикой, – сказал ФАН Петр Толстой.

Он отметил, что у российского общества есть вопросы об экономической ситуации в РФ, связанные не с конкретными прикладными задачами, а с политическим видением ситуации и с дальнейшим развитием страны.

«Как побороть бедность? Как выйти из тяжелых ситуаций, в которых многие российские семьи сегодня находятся? Интерес к пресс-конференциям президента всегда огромный, и он всегда оправдывает самые смелые ожидания. Я тоже с интересом жду его ответы на вопросы журналистов», — заключил Толстой.

Добавим, что Дмитрий Песков в четверг, 7 декабря, отметил повышенный интерес журналистов к предстоящей беседе с президентом страны. На сегодняшний день подано около 1650 заявок, аккредитация продолжается, окончательный список участников появится на следующей неделе.