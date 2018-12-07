Жириновский предложил научить Глацких общаться с молодежью

Москва, 7 декабря. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что скандальная свердловская чиновница Ольга Глацких может быть уволена, если ее отставки потребует общественность.

Политик подчеркнул, что заявления главы департамента молодежной политики Свердловской области говорят о необходимости менять управленческую кадровую политику. Лидер либерал-демократов обратил внимание на то, что свердловский министр сразу пришла в политику из спорта и не имеет никакого опыта.

«Выгнать Глацких можно, если этого требует общественность. Другим неповадно будет. Я могу для Глацких и других чиновников провести мастер-класс, как общаться с молодыми людьми, чтобы молодежь понимала, а не требовала разогнать чиновников», — цитирует Жириновского iReactor.

Глава департамента молодежной политики Свердловской области оказалась в центре скандала после того, как в Сети появилось видео, на котором чиновница заявила, что государство ничего не должно молодым людям, поскольку «не просило родителей их рожать». После этого ее временно отстранили от работы. По словам самой Глацких, ее слова были вырваны из контекста. Она также добавила, что не хочет покидать свое место в региональном правительстве.