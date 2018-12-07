Литва ввела антироссийские санкции после провокации Киева в Керченском проливе

Вильнюс, 7 декабря. Литва решила поддержать Украину, устроившую провокацию ВМСУ в Керченском проливе и ввела индивидуальные санкции против россиян, имеющих отношение к задержанию трех украинских кораблей. Об этом во время своего визита в Киев заявила президент прибалтийской страны Даля Грибаускайте.

«Литва твердо поддерживает Украину и ввела национальные санкции против лиц, ответственных за агрессию в Керченском проливе и Черном море», — заявила она.

Как отмечают украинские СМИ, Петр Порошенко и Грибаускайте уже провели переговоры в Киеве, в ходе которых глава Литвы также пообещала увеличить военное присутствие Литвы и помочь Украине, в случае, если Россия «не обеспечит свободное использование Керченского пролива».

Она подчеркнула, что Азовское море не является территорией России, и на этом море действуют все международные договоренности. Если Москва не будет их выполнять, Грибаускайте грозится, вместе с Порошенко обеспечить свободное передвижение по Керченскому проливу.

«И мы должны выполнять все договоренности, которые действуют для международных вод», — добавила она на совместной пресс-конференции с украинским президентом.

Порошенко тут же заявил, что Россия якобы ведет себя агрессивно, игнорирует минские договоренности, и нагнетает ситуацию в Черном и Азовском морях.

Все это, по его мнению, представляет «прямую угрозу европейской безопасности и всему демократическому миру».

Отметим, что Порошенко и Грибаускайте рассуждают о «российской агрессии» и несоблюдении ей международных прав, игнорируя тот факт, что украинские корабли 25 ноября нарушили международную морскую конвенцию, незаконно пересекли границу РФ, а затем, опасно маневрируя, стали продвигаться в сторону Керченского пролива. На требования российских пограничников они не обращали внимание. В итоге задержание кораблей Киев использовал для введения военного положения, которое угрожает проведению выборов в марте 2019 года. На это уже посетовал даже спикер Рады Андрей Парубий.

При этом украинские политологи уверены, что военное положение Порошенко понадобилось именно для срыва выборов, поскольку он давно осознал, что ему на них ничего не светит.

Кроме того, на фоне обвинений в адрес России в агрессии из-за задержания моряков ВМСУ, нельзя не вспомнить и о том, как Украина чуть менее двадцати лет назад затопила турецкое рыболовное судно и задержала еще три корабля в районе крымского Тарханкута. Турецкие рыбаки нарушили границы Украины и занимались незаконным выловом камбалы.

По словам экс-министра транспорта Крыма Анатолия Цуркина, украинские военные «в упор расстреливали» турецкие шхуны и делали это, «глазом не моргнув». Но Киев об этом, конечно, благополучно забыл, проигнорировав и тот факт, что украинским морякам, которые при задержании в районе Керченского пролива, получили легкие ранения, оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Хотя после заявления главы ВМСУ Игоря Воронченко о том, что он готов вместо моряков сесть в российскую тюрьму, все же наводят на мысль, что украинское командование понимает, что у задержанных в России условия жизни гораздо лучше, чем в родной стране. Как минимум, у них есть трехразовое питание, возможность спокойно спать и мыться.