«Это глупость»: Кириенко осудил запреты концертов рэперов

Москва, 7 декабря. Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко назвал глупостью отмены концертов популярных молодых исполнителей. Такое заявление политик сделал на съезде «Единой России» на дискуссионной площадке «Обновление».

По его словам, необходимо работать с молодежью, а не запрещать современным исполнителям проводить концерты.

«Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, когда кто-то случайно не понимает или она им не нравится, заканчивается это запретами концертов. Это глупость», — сказал Кириенко.

Первый замглавы администрации российского лидера высказал мнение, что не стоит считать, что молодое поколение «какое-то не то». Он подчеркнул, что молодежь замечательная, потому что главная цель у них — самореализация. Кириенко добавил, что российской молодежи необходимо дать все возможности для этого.

В последнее время в регионах России отменили ряд концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски и Элджея, групп IC3PEAK и «Френдзона», сообщил «Царьград». В ответ известные музыканты, в том числе Баста и Oxxxymiron, дали концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Кремль следит за ситуацией с отменой концертов исполнителей в России, сообщил «АиФ».