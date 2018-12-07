Президент Литвы эконом-классом прилетела к Порошенко, чтобы «поддержать Украину»

Киев, 7 декабря. Президент Литвы Даля Грибаускайте прилетела в Киев с официальным визитом, в рамках которого встретилась с президентом Украины Петром Порошенко. Как написала Грибаускайте в социальной сети, она прилетела «поддержать Украину».

«Летим поддержать Украину», — написала президент.

К записи Грибаускайте добавила фотографию в салоне эконом-класса самолета. В пятницу в рамках официального визита состоялась встреча Совета президентов двух стран. Стороны подписали ряд двусторонних соглашений и приняли участие во втором Украинском женском конгрессе.

В ходе встречи Грибаускайте сказала, что Россия должна выполнять международные договоры, касающиеся Азовского моря. Президент добавила, что Литва может увеличить военное присутствие на Украине.

«Мы всегда поможем, поддержим Украину, будем увеличивать свое военное присутствие. Мы должны обеспечить передвижение по проливу между Азовским морем», — приводит слова президента Литвы «112 Украина».

Ранее стало известно, что власти Литвы намерены ввести индивидуальные санкции и ограничить въезд в страну российским военным, которые принимали участие в задержании трех кораблей ВМСУ в Керченском проливе при попытке нарушить госграницу РФ.

Моряки ВМСУ проигнорировали требование ФСБ РФ о немедленной остановке и продолжили опасное маневрирование. Решением суда все участники провокации были арестованы на 60 суток.

Порошенко под предлогом провокации в Керченском проливе ввел на территории десяти регионов Украины военное положение. Режим может стать препятствием для проведения выборов президента Украины, которые назначены на 31 марта 2019 года. Согласно последним опросам, Порошенко уступает в президентской гонке Юлии Тимошенко и Владимиру Зеленскому.