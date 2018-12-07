Не могут соскочить: эксперт объяснил, зачем ЕС собирается дать Киеву полмиллиарда евро
Уже в декабре Украина может получить 500 миллионов евро в рамках утвержденной программы макрофинансовой помощи, как рассказал журналистам дипломатический источник в Брюсселе. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.
Он заверил, что «поддержка Украины продолжится».
«Несколько месяцев назад мы приняли решение о макрофинансовой помощи Украине в размере миллиарда евро, и 500 миллионов будут, вероятно, выделены в декабре, после договора между Украиной и МВФ, а 500 миллионов предусмотрены на следующий год.
Кроме того, часть программ помощи должна быть перенаправлена в пользу восточных регионов, — в частности, вокруг Мариуполя», — отметил источник.
«Они и так не знают, куда деться от этой Украины»
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что в Евросоюзе «просто не могут соскочить с украинского крючка».
Если не давать денег, то на Украине может начаться окончательный коллапс с фрагментацией страны и распространением гражданской войны. Европе это точно не нужно.
«Они и так не знают, куда деться от этой Украины.
Перестать поддерживать Киев они не могут еще и потому, что это будет признанием собственных ошибок и даже преступлений, а на такое на Западе не пойдут — во всяком случае, нынешние европейские элиты, которые повязаны всем тем, что произошло на Украине после 2014 года.
И несмотря на рост популярности различных евроскептицистских, крайне правых и крайне левых сил по всем уголкам ЕС, говорить о скорой смене элит там не приходится. Это вопрос, возможно, десятилетий, в течение которых Украина может просто исчезнуть — и как источник головной боли для европейцев и вообще как политический объект», — пояснил Дмитрий Родионов.
По словам эксперта, европейским лидерам сегодня остается только ждать, что в Киеве в марте сменится власть, и возможно, новый лидер окажется более адекватным и перестанет провоцировать войну с Россией.
Впрочем, эти ожидания наивны, отмечает эксперт, — но ведь и царившая в 2013 году вера в то, что из Украины удастся сделать этакую большую Прибалтику, была наивна, — а многие европейские лидеры на это повелись, угодив в ловушку, подстроенную американцами, из которой теперь не могут выбраться.
«Все-таки миллиард евро не такие большие деньги, а для западных кураторов важно, чтобы Киев выполнял их требования хотя бы и за эти подачки.
Сегодня они продавили людоедский бюджет с повышением цен на газ. Украинские политики еще сопротивляются легализации продажи земель и леса, а также никак не могут согласиться на требования Запада по антикоррупционному суду — но и это продавят, можно не сомневаться.
Так что нельзя сказать, что Европа ничего от этого не получает. С паршивой овцы хоть лесу тонну, да чернозема гектар», — заключил Родионов.