«Делают, что говорят хозяева из США»: «Гоблин» Пучков осудил запрет российских песен на Украине

Депутаты облсовета Ивано-Франковской области Украины решили запретить «русскоязычный культурный продукт» и поэтому порекомендовали жителям области не слушать российские песни и не смотреть фильмы российского производства. Власти региона выступили с аналогичным предложением вслед за администрациями Львовской, Тернопольской и Житомирской области, передает интернет-издание «Факты».

«Решение носит рекомендательный характер. Жителям региона будут советовать воздержаться от публичного прослушивания российских песен и демонстрации фильмов российского авторства», — сообщают СМИ.

За инициативу проголосовали 68 депутатов, трое воздержались. В регионе будет создана специальная рабочая группа, которая будет «разъяснять» значение запрета.

Переводчик и видеоблогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом «Гоблин» в интервью Федеральному агентству новостей отметил, что подобное решение властей Ивано-Франковской области никого не удивляет, поскольку все привыкли к постоянным агрессивным выпадам Киева.

«Шаг вполне закономерный для нынешних украинских властей. Сначала они повсеместно заявляют об украинской независимости, только этим и занимаются, так что ничего нового в этом нет. Если раньше Киев занимался провокациями самостоятельно, то теперь выбрали депутатов, которые «проводят волю украинского народа в жизнь» в регионах. В государстве, похожем на Третий Рейх, ничего и не может быть другого», — считает собеседник ФАН.

По мнению Пучкова, «власти на Украине просто хотят, чтобы их все боялись, — однако это вызывает только смех».

«Действующие власти агрессивно себя ведут. Чем занимались радикалы издавна: они убивали всех, кто им не нравится. Сначала запугают, потом покалечат, и в итоге убьют — по такой логике действует руководство на Украине, — объяснил он, добавив, что антироссийскую риторику в стране активно подогревает Запад. К сожалению, большинство жителей Ивано-Франковской области поддерживает подобные инициативы. Мы им не нужны, они нашли себе новых хозяев в Америке и делают как раз то, что им говорят хозяева из США в духе «разделяй и властвуй».

Отметим, на Украине постоянно звучат призывы запретить все, что так или иначе связано с Россией или русским языком. В сентябре Львовский облсовет постановил запретить публичное использование «русскоязычного культурного продукта» в регионе.

Львовские депутаты планируют распространить законопроект на всю Украину. В частности они хотят обратиться к коллегам из Верховной рады с предложением запретить публичное воспроизведение «аудиовизуальных произведений» на русском языке.