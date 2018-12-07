«Зенит» планирует подписать Живоглядова

Санкт-Петербург, 7 декабря. «Зенит» заинтересован в приобретении защитника «Уфы» Дмитрия Живоглядова. По информации источника Федерального агентства новостей, петербургский клуб активно следил за 24-летним защитником последний год и считает его кандидатуру приоритетной для укрепления правого фланга обороны.

В текущем сезоне на правом фланге тренерский штаб «Зенита» задействовал сразу четверых футболистов: Дениса Терентьева, Игоря Смольникова, Александра Анюкова и Бранислава Ивановича. При этом у двух последних летом истекают контракты.

Сообщается, что петербуржцы готовы заплатить за Живоглядова порядка 3,5 миллиона евро, а переход поддержал главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Отметим, что футболистом в последнее время также интересовались «Локомотив» и «Краснодар».

Живоглядов перешел в «Уфу» летом 2016 года из московского «Динамо». На его счету 67 матчей, 2 гола и 4 голевых передачи в футболке команды из Башкортостана. В текущем сезоне он провел 15 матчей за «Уфу». Команда после 16 туров занимает 13 место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 15 очков.