«Мышеловка для США»: эксперт объяснил, почему Америка не рискнет провоцировать РФ в Черном море

Москва, 7 декабря. США не рискнут провоцировать РФ в Черном и Азовском морях, поскольку понимают, что эти воды могут стать «мышеловкой» для американских кораблей. Об этом в пятницу заявил военный эксперт Алексей Леонков, комментируя призывы Пентагона направить военный корабль в Черное море после инцидента в Керченском проливе.

«И Балтийское, и Черное море является мышеловкой для флота США. И играть в такую заведомо проигрышную игру может предложить только сумасшедший и абсолютно не разбирающийся в военном деле человек», — отметил он.

Леонков подчеркнул, что акватория Черного и Азовского морей полностью простреливаются российскими противокорабельными комплексами как с земли, так с моря и с воздуха. Эксперт выразил уверенность, что американские военные это понимают, а все эти милитаристские заявления делаются только для итого, чтобы один из сенаторов США смог набрать политические очки. Специалист также напомнил, что любой военный конфликт с Россией всегда заканчивался плачевно для агрессора, пишет «Царьград».

Напомним, что в конце ноября три военных корабля Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» нарушили границу РФ в Керченском проливе. Требования российских пограничников о немедленной остановке экипажи проигнорировали и совершали опасные маневры.

Российские пограничники задержали корабли, а моряки были арестованы по решению судов Крыма. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуацию в Керченском проливе однозначной провокацией Киева. Тем не менее, президент Украины Петр Порошенко обвинил Москву в «агрессии» и распорядился ввести в стране военное положение.