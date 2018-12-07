Критикуешь — предлагай: рэперы поддержали создание совета по экспертизе текстов

Москва, 7 декабря. Председатель молодежного парламента при Госдуме РФ Мария Воропаева заявила, что одной из причин отмены ряда выступлений российских рэперов является реакция родителей их слушателей. Накануне в Госдуме рэперы обсуждали ситуацию с отменой концертов с депутатами, в пятницу Птаха, Pra(Killa'Gramm) и другие рэп-исполнители приняли участие в пресс-конференции, передает корреспондент ФАН-ТВ.

«Мы пришли с вопросами и предложениями, если критикуешь — предлагай… Мы готовим некую коллегиальную историю, которая будет цензурировать цензуру», — заявил известный блогер Дмитрий Ларин.

Заместитель председателя Ассоциации молодых парламентариев РФ Александр Солонкин отметил, что встреча в Госдуме была плодотворной. Мария Воропаева подтвердила, что правоохранительные органы намерены рассматривать каждую ситуацию с отменой концертов рэперов отдельно.

«Мы сегодня готовы создать отдельную площадку, которая будет иметь самостоятельный голос», — подчеркнула Воропаева.

Рэперы поддержали создание экспертного совета на базе Молодежного парламента при Госдуме, который будет перепроверять результаты экспертизы произведений искусства, в том числе и песен рэперов.

«Нам обещали, что шапки полетят (если выяснится, что оснований для отмены концертов не было. — прим. ФАН)», — сказал Птаха.

Птаха (Давид Нуриев) также отметил, что артистам пообещали проверить законность отмены выступлений.

Нуриев объяснил, почему мероприятие в четверг покинул Жиган. Ему, по словам Птахи, показалось, что депутаты повели себя не совсем правильно.

Напомним, накануне рэперы, среди которых были Птаха и Жиган, встретились с депутатами Госдумы РФ. Депутат Анатолий Выборный пообещал направить официальный запрос в генеральную прокуратуру с требованием разобраться с отменой концертов рэперов.