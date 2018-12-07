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В России представили уникальный беспилотник со свойствами вертолета и самолета

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В России представили уникальный беспилотник со свойствами вертолета и самолета

Санкт-Петербург, 7 декабря. Российские разработчики представили уникальный беспилотник, сочетающий в себе свойства вертолета и самолета. Устройство создавали специально для эксплуатации в труднодоступных регионах.

Уникальный беспилотник на VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее» привезли ведущий конструктор группы компаний ADA AEROSPACE Андрей Сабадаш и коммерческий директор объединения Дмитрий Рыжков. Как пояснил Сабадаш, аппарат сочетает в себе два концепта — вертолетную и самолетную схемы. Благодаря этому, по словам конструктора, беспилотник получил вертикальный взлет-посадку, как у вертолета, а также высокую энергоэффективность, как у самолета.

«Таким образом мы получаем идеальный аппарат для эксплуатации в труднодоступных регионах», — подчеркнул Сабадаш в интервью интернет-изданию «Инфореактор».

Он уточнил, что беспилотник способен взлетать с рук и садиться обратно в руки, катапульты и другие системы запуска для его эксплуатации не потребуются.

Разработка российских конструкторов может помочь в решении разного рода задач как ученым и исследователям, так и сотрудникам МЧС. В частности, аппарат получил камеру с оптическим зумом в 30 крат, которая позволяет разглядеть спичечный коробок на расстоянии 500 метров.

Автор: Василий Котов
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