Привезенные в Киев на автобусах школьники митингуют с националистами против РФ

Киев, 7 декабря. Школьники в балаклавах приняли участие в антироссийском митинге, организованном украинской ультраправой партией «Национальный корпус» в центре Киева. Однако участники акции сами признались, что их специально свозили автобусами, передает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Националисты требуют от президента Украины Петра Порошенко запретить россиянам вести бизнес на Украине, а также разорвать все отношения с Москвой. На Банковой собралось около 300 человек, многие из которых школьники и студенты. Все они при этом скрывают лица и признают, что это далеко не «порыв патриотизма» — на заказную акцию их привезли автобусы.

«Мы приехали из Винницы, учимся в колледже, — рассказывает один из участников акции в беседе с ФАН. — Мама офигеет, увидев нас в новостях. Мы с приятелем (оба в балаклавах, лица закрыты. — Прим. ФАН) специально поехали. Тут много наших ребят,с которыми мы ходим в спортивный клуб в Виннице. Нас привезли на автобусах сюда».

Поделилась мнением о происходящем и 19-летняя Катерина.

«Приехала с парнем, он в национальной дружине состоит. Я не против России в целом, но ситуация в Керченском проливе меня шокировала. Раньше мы ездили в Россию, у нас там родственники, но теперь не поедем. Я думаю, президент Порошенко должен обратить внимание, что тут мы стоим, мы хотим сохранить единую Украину. Если власти этого не сделали — это сделаем мы».

Участники митинга отмечали, что собирались штурмовать администрацию президента. Однако правоохранительные органы оперативно разогнали школьников на Банковой перед встречей глав Украины и Латвии. Через пару часов площадь была абсолютно пуста — «митингующие» отправились «сохранять единую Украину» или, вероятно, учить уроки.

Напомним, 25 ноября корабли ВМСУ совершили провокацию в Керченском проливе. Три военных корабля Украины, нарушили государственную границу России, проигнорировав многочисленные требования прекратить движение. В результате суда-нарушители были задержаны, а их экипажи арестованы. Против них возбуждено уголовное дело о нелегальном пересечении границы РФ.

В Киеве преподнесли гражданам произошедшее как так называемую «агрессию» со стороны России и ввели военное положение в стране.